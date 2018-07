Maroc: Ce vendredi, profitez de la plus longue éclipse lunaire du XXIème siècle

Ce soir, nous pourrons assister à une éclipse de la Lune, longue d'1h43, ainsi qu'à un rapprochement maximal de la planète Mars. Ce phénomène, considéré par les scientifiques comme étant la plus longue éclipse lunaire que connaîtra le siècle courant, résulte de la rencontre entre la Lune et l'ombre de la planète Terre, laquelle peut s'étendre jusqu'à 1,5 million de kilomètres dans l'espace.

Le caractère insolite de cette éclipse réside dans le fait qu'elle n'est possible que dans le cas où la Lune est éclairée tout en étant alignée avec le Soleil et la Terre.

Observable à partir d'une grande partie de la planète bleu, et notamment celle située en dehors de la bande d'ombre d'une éclipse totale, dont le Maroc, l'éclipse en question ne nécessite pas le port de lunettes de protection, contrairement à l'éclipse du Soleil. Il sera donc possible de l'observer à l'œil nu pour notre plus grand plaisir.

Le processus de l'éclipse se découpera comme suit : 1- l'entrée dans la pénombre. 2- le début de la phase partielle. 3 - le début de l'éclipse totale. 4- la phase maximale. 5- la fin de l'éclipse totale 6- la Lune quittera la pénombre. (Pour les horaires voir photo)

Afin de l'observer, et si nous avons la chance d'avoir un ciel dégagé, il suffira de regarder le ciel vers l'est. L'esplanade de la Mosquée Hassan II, en regardant dans le sens de la Marina, semble être un point d'observation approprié.

Enfin une petite précision est à apporter aux nombreuses personnes qui croient que la planète Mars apparaîtra aussi grosse que la Lune. Niet, c'est un fake.

En effet, Mars sera visible également mais son volume ne sera pas plus important qu'à l'ordinaire. En réalité, son rapprochement vers la Terre améliorera notre vision de la planète, et elle apparaîtra comme un point très brillant et bien rouge, légèrement à droite et en dessous de la Lune.