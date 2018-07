Afrique: CAN Total 2021 - Première mission d'inspection de la CAF en Côte d'Ivoire

Posant beaucoup de questions et prenant beaucoup de notes, les inspecteurs ont visité le mercredi 25 juillet, les infrastructures sanitaires et sportives comme le centre de cardiologie et l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs).

Première étape, le mythique stade Houphouët-Boigny, qui sera rénové et couvert pour la CAN 2021. En outre, sa capacité sera portée de 33 000 à 40 000 places.

Objectif de la visite, « s'enquérir de l'existence ou du début de réalisation des infrastructures sportives, hospitalières et hôtelièrse afin de mesurer la détermination de la Côte d'Ivoire à organiser la CAN dans trois ans », indique un communiqué du Comité d'organisation de la compétition (COCAN 2021).

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.