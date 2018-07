Togo: Déséquilibre de la balance commerciale

S'agissant de la position extérieure globale nette, elle a enregistré un repli de 110.823 millions avec un solde net de -1.697.544 millions contre -1.595.721 millions un an plus tôt, en raison principalement de la progression des engagements au titre des investissements de portefeuille et des autres investissements, en particulier les prêts et les crédits commerciaux.

'Les exportations ont été beaucoup plus fortes que les importations. Il faut arriver à produire localement pour lutter contre ces déséquilibres', a indiqué jeudi Badanam Patoki, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances.

