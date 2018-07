Comores: Référendum au pays - La question chiites/sunnites en débat

Les Comoriens d'obédience chiite sont en minorité dans l'archipel, d'où cette mention dans la Constitution de rites chaféites. Cependant cela ne change rien aux prérogatives de tous les citoyens, assure Mohamed Ismaïl, le porte-parole de la présidence. « Dans tous les pays arabo-musulmans, là où il y a deux islams, le risque de confrontation, le risque de guerre si ce n'est la guerre elle-même, existe. Les Comoriens ont fait leur choix : nous sommes musulmans, nous avons choisi le rite sunnite et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on est contraint d'appliquer l'islam, on devient hypocrite au sens islamique du terme donc on ne peut contraindre personne. Seulement l'application publique, le prosélytisme, cela est interdit. »

Les Comoriens s'exprimeront lundi prochain 30 juillet sur leur volonté de voir changer la Constitution du pays lors d'un référendum. Parmi les points importants, un article stipulant que l'islam est la religion d'Etat qui y puise ses règles d'obédience sunnite et ses rites chaféites qui régissent le culte et la vie sociale.

