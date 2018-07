Sénégal: Khalifa Sall annonce sa candidature à la présidentielle

A sept mois de l'échéance présidentielle, la bataille judiciaire la plus médiatique du pays prend plus que jamais une tournure décisive : si la peine de Khalifa Sall est définitivement confirmée, autrement dit en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature.

Son camp le présentait depuis longtemps comme un présidentiable victime de ses ambitions politiques, mais jamais Khalifa Sall n'avait lui-même annoncé sa candidature. Dans sa déclaration rédigée depuis la prison, le maire de Dakar l'écrit enfin noir sur blanc. Il ne dévoile pas encore son programme, mais clame de nouveau son innocence et s'insurge contre une « procédure menée uniquement à charge et avec empressement pour hâter le procès et son issue ».

