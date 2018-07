Congo-Kinshasa: L'opposition peut-elle présenter un candidat unique à la présidentielle?

La libération de Jean-Pierre Bemba complique la donne. Felix Tshisekedi, lui, ne veut pas faire de commentaires. « On en reparle après la fin du dépôt des candidatures », écrit le président de l'UDPS. Quant à Vital Kamerhe, président de l'UNC, il ne voit « pas d'autres voies que celle-là » mais s'interroge : « Comment le choisir ? Pourquoi pas une primaire télévisée ? » Lui qui avait choisi de maintenir sa candidature en 2011 estime que le contexte a changé. « Cette fois, on y arrivera », prône-t-il.

Lundi 23 juillet, les cinq principales formations politiques de l'opposition (Dynamique de l'opposition, Ensemble pour le changement, le MLC, l'UDPS et l'UNC) avaient, pour la première fois et après plusieurs semaines de discussion, publié une déclaration commune dénonçant le déroulement du processus électoral - fichier électoral, machine à voter, mesures de décrispation. Aujourd'hui, les principaux leaders de l'opposition vont devoir payer 100 000 dollars chacun pour se porter candidat d'ici au 8 août, date de la fin du dépôt des dossiers pour la présidentielle. Que pensent-ils de l'appel lancé par Jean-Pierre Bemba ?

