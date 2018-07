Afrique: Lutte contre le cancer - Une vingtaine de Premières dames attendues à Ouagadougou

Le comité d'organisation du séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les Etats membres africains de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), présidé par l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré, a animé une conférence de presse, le mercredi 25 juillet 2018 à Ouagadougou. Au menu : les enjeux de la rencontre.

Ouagadougou abritera, les 1er et 2 août 2018, le séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les Etats membres africains de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).

En prélude à ce grand rendez-vous où environ une vingtaine de Premières dames africaines sont attendues, le comité d'organisation présidé par l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré, a convié les hommes de médias à une conférence de presse sur les enjeux du séminaire, le mercredi 25 juillet 2018. « Un engagement solidaire pour lutter contre le cancer », est le thème sur lequel se tiendra la rencontre.

Aux dires de la Première dame, ses consœurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Mozambique ... prendront part aux activités du séminaire.

« En plus des pays membres de l'OCI, nous avons invité la Première dame du Soudan en qualité d'invitée spéciale du Burkina Faso, au regard de son expérience et de son engagement aux côtés de son époux Omar-el-Béchir dans la lutte contre le cancer », a précisé Sika Kaboré.

Les épouses de chefs d'Etat, à l'entendre, vont conduire des délégations d'experts auxquelles vont s'adjoindre ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Arabie Saoudite et de la Turquie.

La conférencière a souligné que pendant les deux jours de travaux, il s'agira, pour les participants, entre autres, d'identifier les voies et moyens à travers lesquels les Premières dames peuvent renforcer leur rôle de leadership dans la lutte contre le cancer, d'informer sur les opportunités et les meilleures pratiques dans la recherche de financement auprès de la Banque islamique pour le développement (BID), de partager les meilleures pratiques régionales et promouvoir des mécanismes de coordination.

Une approche multisectorielle

« Il sera également question d'assurer la coordination avec les partenaires compétents et travailler ensemble pour soutenir les Etats membres dans leurs efforts de prévention et de lutte contre le cancer, en fournissant une assistance technique et en renforçant les capacités des systèmes de santé nationaux », a détaillé Sika Kaboré.

Selon elle, le séminaire de Ouagadougou est le prolongement d'un engagement pris par les Premières dames en 2016, à Istanbul en Turquie, en marge du 13e sommet de l'OCI.

« Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration dite d'Istanbul dans laquelle les Premières dames se sont engagées à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de sensibilisation au cancer dans leurs pays respectifs », a expliqué Mme Kaboré.

Sur la même lancée, elles se sont engagées à donner la priorité à la prévention et au contrôle du cancer dans les programmes de santé, au niveau national et international, à travers une approche multisectorielle.

Pourquoi le choix du Burkina Faso pour abriter ce rendez-vous ? « Le choix de notre pays illustre simplement les efforts initiés de part et d'autre pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer. J'ai participé à la rencontre de 2016 en Turquie où j'ai défendu le Burkina et ce que nous faisons au sein de notre fondation dans la lutte contre ce mal », a répondu l'épouse du président du Faso.

« 2 000 cas de cancer par an »

Après Istanbul, a-t-elle poursuivi, elle s'est rendue à Paris au Congrès mondial contre le cancer où elle a également pris la parole et à Djedda en Arabie Saoudite pour rencontrer les responsables de la BID. Une rencontre à laquelle elle a réitéré sa détermination à lutter contre le cancer en Afrique.

Elle a dit espérer que ce séminaire va permettre de nouer des contacts utiles avec les partenaires engagés dans la lutte contre ce fléau et des laboratoires qui fabriquent des médicaments contre le cancer. N'est-ce pas un forum de plus ?

La première dame a répliqué que cette rencontre est la première du genre an Afrique. « Il s'agit pour nous de mettre tous nos efforts ensemble pour mettre en place des plateaux techniques suffisants pour pouvoir prendre en charge nos malades », a-t-elle argué. Quant à l'état des lieux sur le cancer au Burkina Faso, le Pr Charlemagne Ouédraogo a indiqué qu'il y a très peu de pays en Afrique de l'Ouest et du Centre qui disposent d'un registre populationnel de cancer.

« Le registre populationnel de cancer répertorie le nombre de personnes réel qui ont eu un cancer sur n'importe quel organe au cours de l'année. Cette question est encore en débat au Burkina.

Nous avons un registre hospitalier qui recense les informations émanant des hôpitaux du pays. Nous avons environ 2 000 cas par an », a-t-il énoncé. Selon les estimations de l'OMS, a-t-il ajouté, 5 000 nouveaux cas de cancer apparaissent au pays des Hommes intègres.