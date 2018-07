Mali: Présidentielle malienne - l'indifférence des réfugiés de Mentao

Les réfugiés maliens du camp de Mentao, à quelques kilomètres de Djibo, dans la région du Sahel, ne sont pas insensibles à l'évolution sociopolitique de leur pays. Sidwaya est allé à leur rencontre. Les réalités quotidiennes, l'élection présidentielle et la situation sécuritaire précaire au Mali sont, entre autres sujets qui retiennent l'attention de ces déplacés.

Lorsqu'il quittait son Mali natal à la mi-mai 2012 pour se réfugier au Burkina Faso, avec son épouse et ses quatre enfants, à cause des groupes terroristes qui ont envahi le Nord, imposant leur diktat aux populations, le sexagénaire, Mohamed Ag Attaher, pensait rester à l'extérieur pour un bout de temps.

Six ans après, lui et ses nombreux compatriotes font le constat amer que leur séjour en terre burkinabè ne fait que s'éterniser. Aujourd'hui, ce refugié et les siens sont inquiets face au climat sécuritaire qui se dégrade chaque jour dans leur pays.

L'ancien travailleur de plusieurs ONG internationales, reconverti plus tard en prestataire de services, rencontré en fin mai 2018 au camp de réfugiés de Mentao, est un homme qui fascine par son érudition, son franc-parler et son sens de l'hospitalité. Avec une obligeance naturelle, il nous invite à prendre place sous sa tente où son épouse et un de ses enfants sont tranquillement assis.

« En toute sincérité, j'ai été bien accueilli au Burkina Faso, je ne m'attendais même pas à un tel accueil au niveau de la gendarmerie, de la police, de la douane, des autorités et de la population», lance de prime abord, l'homme qui a fait son entrée à Djibo, chef-lieu de la province du Soum, le samedi 21 mai 2012.

Quand Mohamed Ag Attaher analyse le contexte sécuritaire dans son pays, c'est sur un ton empreint de regret qu'il livre son verdict. « Depuis ces deux dernières années, je fais le triste constat que la situation ne fait que s'empirer avec la menace qui s'étend vers le Centre.

L'insécurité est devenue permanente dans mon pays. Face à cette réalité, il y a lieu de s'adapter parce que la sécurité est mise à rude épreuve aussi bien en Afrique que dans le monde », constate le sexagénaire.

La même préoccupation du séjour qui se prolonge est partagée par les autres compagnons d'infortune de Mohamed Ag Attaher. « Je n'ai absolument aucune idée du temps que je vais encore passer au Burkina Faso. Je suis même pressé de partir, mais où aller ?

On ne sait pas d'autant plus qu'il n'y a pas encore de sécurité chez nous », s'interroge Mohamedoun Ag Al Kalifa, un infirmier-éleveur, qui a quitté Tombouctou à dos d'âne pour ensuite rallier Djibo par d'autres moyens de transport, le 28 janvier 2012.

Mohamed Ould Zeini, jeune instituteur dans une des écoles primaires du camp de Mentao, est aussi pessimiste. Depuis 2012, souligne-t-il l'air posé, la crise ne fait que s'aggraver.

Au début, poursuit-il, elle a commencé par une revendication territoriale pour prendre une dimension religieuse et communautaire. «Actuellement, la crise est devenue une question de parti pris et de règlements de comptes où il y a tellement de complicités.

Face à cette situation, il vaut mieux observer les choses à distance. Tout semble complètement se dégrader, l'insécurité est devenue totale et chaque communauté veut imposer son diktat à l'autre », avance M. Zeini, qui a abandonné sa formation d'enseignant pour trouver refuge au Burkina Faso.

C'est au camp de Mentao, qu'il a pu achever son cursus grâce à une bonne volonté. A l'entendre, la crise malienne ne va pas se résoudre dans un court délai parce qu'il y a trop de manipulations. « Les gens qu'on pensait être corrects peuvent, du jour au lendemain, être impliqués dans des cas de vols ou dans des actes terroristes», déplore-t-il.

Une présidentielle pour «meubler » la démocratie

A l'instar de son compatriote, Mohamedoun Ag Al Kalifa, Ibrahim Mohamed, un éleveur, originaire du village de Gossi dans la région de Tombouctou, n'envisage pas le retour tant qu'une relative stabilité sur le plan sécuritaire ne poindra pas à l'horizon. « Rien ne m'amène à être optimiste sur le climat sécuritaire dans mon pays. J'ai le sentiment que c'est un pays qui est sans lois et sans autorités », assène-t-il sèchement.

Les réfugiés maliens n'attendent pas grand-chose du futur président, dans l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Mohamed Ag Attaher souhaite qu'à l'issue de cette élection, il en sorte un président qui soit « au-dessus de la mêlée » et qui œuvre « quotidiennement pour le retour de la paix ». Sur la même lancée, il s'inscrit dans l'application des accords de paix d'Alger ou à défaut leur réaménagement pour les adapter au contexte actuel.

« Ces accords, signés en deux étapes, n'ont pas recueilli l'assentiment de tout le monde. Si on peut envisager une plus grande concertation pour prendre en compte d'autres préoccupations, ce serait l'idéal », suggère-t-il. Mohamedoun Ag Al Kalifa, par contre, n'espère rien de la présidentielle du 29 juillet 2018. « Le Mali a toujours organisé des élections.

Même en 1992, quand Alpha Omar Konaré a été élu, ce n'est pas tout le Nord Mali qui a voté. En 2013, il y a eu une élection présidentielle à laquelle des milliers et des milliers de Maliens en asile n'ont pas pris part», tranche-t-il, sans ambages.

Pour l'instituteur Mohamed Ould Zeini, la présidentielle qui arrive est juste une formalité sinon elle ne va rien apporter de positif dans la crise qui secoue le pays. La plupart des gens, précise-t-il, ne se donnent pas la peine de voter dans le Nord.

« Cette élection va se tenir pour se faire une bonne conscience, c'est juste pour meubler la démocratie. Il y a des gens au Nord qui sont contre la tenue des élections. De peur des représailles, la population s'abstient d'aller voter.

Elle est prise en otage du fait de l'absence de l'autorité étatique», affirme-t-il. Son compatriote Boubacar Ould Talib, commerçant, marié et père de deux enfants, met un bémol au jugement sans appel de Ould Zeidi. «Peut-être qu'avec la présidentielle de juillet, la situation pourrait s'améliorer», relativise-t-il dans un calme olympien.

Quant à Wallet Mohamed Ali Fadimata, matrone au poste de santé du camp de Mentao, elle se veut plus catégorique. «Je ne me sens pas concernée par l'élection présidentielle, parce qu'elle n'apportera pas grand-chose.

Pour moi, le Mali ne m'intéresse plus », confie-t-il, sans hésitation. S'ils se montrent indifférents aux enjeux de la présidentielle, les réfugiés maliens ne tombent pas dans une sorte de négativisme total. Ils savent aussi voir le bon côté de leur séjour en terre burkinabè.

Une cohabitation pacifique saluée

Il s'agit surtout de la cohabitation pacifique avec les communautés locales. «La cohabitation avec les populations locales est des plus harmonieuses, nous nous fréquentons au quotidien.

Elles sont régulièrement au camp et nous vivons en union fraternelle», témoigne le doyen Mohamed Ag Attaher. Mohamedoun Ag Al Khalifa dit n'avoir pas entendu parler de couacs avec les populations locales depuis six ans. «Nous vivons comme si nous étions chez nous.

Notre culture n'est pas si différente de celle des populations hôtes», appuie l'éleveur Ibrahim Mohamed. Tout en évoquant l'attachement viscéral à la terre natale, Boubacar Ould Talib, salue l'hospitalité de « leurs frères burkinabè ».

C'est pourquoi, au sein du camp, les leaders communautaires désignés œuvrent au quotidien non seulement pour le renforcement de la cohésion entre réfugiés, mais aussi à la préservation des liens avec les hôtes. Il dit exercer la fonction de leader communautaire au camp.

«Ma communauté m'a désigné pour jouer ce rôle. Nous intervenons dans la prévention et la gestion des conflits familiaux et communautaires. Il y a parmi nous des Arabes, des Dogon, des Peulh et des Touaregs et nous devons œuvrer à une cohabitation pacifique entre nous», laisse entendre Ould Talib.

Sans détour, la matrone Ali Fadimata, pense avoir retrouvé sa seconde famille au pays des Hommes intègres. D'ailleurs, un système de cohabitation pacifique avec les villages hôtes est soutenu par la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) et le Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR). « La cohabitation entre populations locales et réfugiés se passe très bien.

Pour la renforcer, le HCR et le gouvernement ont mis en place un comité mixte composé de représentants de réfugiés et de leaders communautaires des villages hôtes qui vivent aux alentours du camp », explique le chef d'antenne du UNHCR de Djibo,Thierry Thiahoun.

Grâce à ce comité, ils ont des échanges réguliers sur les difficultés qui peuvent avoir une incidence sur la cohabitation. Ce contexte rassurant suscite des intentions d'entreprendre au Burkina et d'envisager une intégration définitive chez certains réfugiés.

C'est la conviction que partage le doyen Mohamed Ag Attaher. Selon ses confidences, si la situation sécuritaire ne s'améliore pas au Mali, il entend glisser vers ce qu'on appelle «l'intégration de camp», au Burkina Faso. «Si je devrais m'installer ici, ce serait vers la région du Sud où l'activité commerciale est assez développée.

Même si je me considère comme quelqu'un qui est au garage, mes enfants sont en train de grandir et il faut envisager un endroit où l'activité économique est favorable pour l'intégration de camp», rapporte-t-il. Boubacar Ould Talib est déjà dans la même perspective, d'autant plus qu'il vient de s'associer à un de ses compatriotes installé à Djibo pour reprendre le commerce.

Même pour un retour facilité au Mali, la matrone Wallet Mohamed Ali Fadimata n'est pas partante. Son rêve le plus ardent est de rester le plus longtemps possible dans ce qu'elle appelle sa deuxième patrie.