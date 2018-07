Burkina Faso: Forum ivoiro burkinabè des hommes d'affaires

Un forum économique ivoiro-burkinabè s'est tenu, le jeudi 26 juillet 2018 à Yamoussoukro, en marge des travaux de la 7e au Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC), sous la présidence des Premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Paul Kaba Thiéba.

La tenue d'une rencontre réunissant les opérateurs économiques ivoirien et burkinabè a été l'une des recommandations du 6e Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

La première édition du Forum ivoiro-burkinabè a eu lieu, le jeudi 26 juillet 2018 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, à l'occasion de la 7e au Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC). Le thème retenu pour ce premier rendez-vous est : « Développement du partenariat entre les secteurs privés burkinabè et ivoirien : Opportunités et défis ».

Pour le président de la Chambre de Commerce et d'industrie de la Côte d'ivoire, Fama Touré, cette rencontre traduit la volonté de faire de l'intégration économique une réalité à travers un partenariat solide.

Nous devons pour ce faire, a-t-il dit, définir de nouvelles stratégies pour créer les conditions d'un rapprochement entre les deux pays. Cependant, le secteur privé des deux nations, a-t-il souligné, est confronté à de nombreux défis, parmi lesquels les barrières tarifaires et non-tarifaires.

«Ce forum est l'occasion de se pencher sur ces entraves en vue de dynamiser les affaires entre les opérateurs économiques du Burkina et de la Côte d'ivoire», a-t-il estimé.

Dans le même ordre d'idées, son homologue burkinabè, Mahamadi Savadogo a indiqué, que cette réunion permettra de bâtir un secteur économique plus dynamique et « conquérant ».

Le président de la Chambre de Commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a dit être persuadé de la capacité des entreprises ivoiriennes et burkinabè à créer de la richesse dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage.

«Cette forte mobilisation témoigne de l'engament des deux parties à relever ce défi. Nous souhaitons que ce forum soit l'occasion de renforcer le partenariat entre les acteurs et signer de nouveaux contrats d'affaires », a-t-il déclaré.

Selon le ministre ivoirien du Commerce et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, les échanges commerciaux entre la Côte d'ivoire et le Burkina Faso sont passés, entre 2016 et 2017, de 255 à 320 milliards F CFA, soit une hausse de plus de 25%. «Cette évolution reste à renforcer au regard des perspectives économiques qu'offrent les deux secteurs privés », a-t-il affirmé.

Des opportunités d'affaires

Cela, a-t-il expliqué, demande l'identification des opportunités d'investissement. «Elles existent. Mais nous devons aller au-delà des échanges de marchandises et mettre l'accent sur l'échange de services », a-t-il soutenu. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, les gouvernements des deux pays doivent jouer leur partition.

«Nous devons créer un cadre juridique et économique propice aux affaires. Notre rôle est d'accompagner les acteurs économiques en vue d'exploiter toutes les opportunités d'affaires entre les deux pays », a-t-il déclaré.

Le ministre Kaboré a, en effet, relevé que le pays des Hommes intègres est le 4e investisseur en Côte d'Ivoire avec en moyenne 74 milliards de francs CFA derrière le Liban, le Maroc et la France.

«Nous devons donc sortir des sentiers battus en adoptant de réelles stratégies de développement de nos secteurs privés», a-t-il martelé. Co-président de la rencontre avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a souligné que toutes les conditions sont réunies pour « faire des affaires ».

«Avec un cadre macro-économique stable, une excellente gouvernance démocratique, une croissance en pleine forme, nous disposons d'un contexte favorable pour les hommes d'affaires ivoiriens », a-t-il dit. Le chef du gouvernement ivoirien a, quant à lui, indiqué que ce forum inaugure une nouvelle ère de partenariat Sud-Sud.

« Nous devons créer les conditions objectives de cette nouvelle vision à travers la mise en place d'un espace économique de convergence. Cela contribuera à la prospérité de nos deux pays », a-t-il fait savoir.

La signature de convention entre les chambres de commerce du Burkina et de la Côte d'ivoire pour l'organisation en 2019 à Abidjan d'Africallia a été le dernier acte de la cérémonie d'ouverture.