Ile Maurice: Soodhun ambassadeur de l'Arabie Saoudite - 5 raisons de ne pas y croire

Être ambassadeur, c'est un poste crucial, sensible et délicat car rigoureusement lié par le secret des confidences étatiques. Dans plusieurs pays, le processus de sélection est méticuleux. Outre d'être un homme de confiance du pouvoir, il faut une certaine maîtrise en matière de politique étrangère. Le diplomate doit aussi pouvoir concilier les intérêts respectifs dans les négociations internationales ou régler un problème sans recours à la force. Ce qu'on appelle l'art des négociations. Visiblement Showkutally Soodhun a du chemin à faire au vu de son «track record» de polémiques dans lesquelles il est impliqué.

Le président du MSM ne parle pas non plus la langue arabe. Ce critère est essentiel dans le choix d'un diplomate de l'Arabie saoudite. Autre interrogation : est-ce courant pour Riyad de nommer des étrangers à des postes diplomatiques stratégiques ? Là encore, les spécialistes sont sceptiques. «Showkutally Soodhun a probablement ses entrées mais c'est inimaginable que l'Arabie saoudite confie la mise en place de sa stratégie de relations internationales à un étranger», estime un ancien ambassadeur.

Showkutally Soodhun parle, de son côté, d'un salaire de Rs 17,5 millions et une résidence à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. «C'est farfelu tout ça», commente un diplomate. D'autant qu'en Arabie saoudite, le roi Salmane a commencé une purge l'année dernière, visant des membres de la famille royale, plusieurs anciens ministres, des responsables militaires et d'importants hommes d'affaires. Ce, pour excès et abus de biens publics entre autres délits.

À Maurice, le salaire perçu est nettement inférieur, soit Rs 122 000. C'est le montant que touche chaque ambassadeur en poste à l'étranger. La Foreign Service Allowance augmente considérablement leurs revenus. De 2015 à 2018, Maurice a dépensé, rien que pour son ambassade à New York, environ Rs 20 millions pour la location d'appartements, les factures d'eau, d'électricité et de chauffage.

