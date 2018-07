Ile Maurice: SBM Infrastructure des frais administratifs de Rs 643 000 en sept mois

Un constat. Après plus de sept mois d'opération, SBM (Mauritius) Infrastructure Development Co Ltd, filiale de la SBM incorporée le 23 mai 2017, n'a généré aucune activité. En revanche, elle a encouru des frais administratifs de Rs 643 000 (USD 18 447 au taux actuel) pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2017, selon le bilan financier soumis au Registrar of Companies.

Utilisée comme Special Purpose Vehicle (SPV) pour un prêt de presque Rs 8 milliards, négocié pour le compte du gouvernement auprès de l'Exim Bank de l'Inde, en mai 2017, afin de financer à 50 % le projet Metro Express (la différence étant une donation du gouvernement indien), SBM Infrastructure a comme actionnaires SBM Mauritius Asset Managers Ltd et la State Investment Corporation, le bras investissement du gouvernement. Elles détiennent collectivement un capital social de plus de Rs 35 millions.

Basée au siège de la SBM à Port-Louis, SBM Infrastructure n'a pas de frais locatifs, bénéficiant de la logistique de celle-ci. En revanche, des questions se posent sur le montant des frais administratifs. «Est-ce essentiellement des rémunérations de salaires des directeurs et autres frais de voyage encourus par ses dirigeants ?» se demande un spécialiste de la finance.

Deux directeurs siègent au sein du conseil d'administration de la compagnie. Nommément Kee Chong Li Kwong Wing, qui est aussi le Chairman de SBM Holdings, et Kris Lutchmenarraidoo, Chief Executive de la SBM (Non-Banking), alors que Pockraj Jhowry et Rubina Jhuboo agissent comme secrétaires.

SBM Infrastructure fait toujours l'objet de vives critiques vu que cette structure est utilisée comme un «colorable device» pour permettre au gouvernement d'emprunter sur les marchés de capitaux sans que ces prêts, approuvés pourtant par l'État, ne soient comptabilisés dans la dette publique. D'ailleurs, des experts économiques soutiennent qu'avec l'emprunt auprès de l'Exim Bank pour le financement partiel du Metro Express, le taux de la dette aurait dû augmenter de 3 % pour atteindre 66 % du PIB. Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a annoncé que l'estimation budgétaire de 2018-19 est de ramener la dette publique à 63,1 % du PIB au 30 juin 2019.

Tout compte fait, SBM Infrastructure demeure un instrument clé entre les mains du gouvernement pour contourner The Public Debt Management Act de 2008 en utilisant les institutions publiques pour contracter des prêts étrangers.