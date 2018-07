Algérie: JAJ-2018 (voile) - Nette domination des véliplanchistes algériens avec 7 médailles dont 4 en vermeil

Alger — La sélection algérienne de voile a réalisé une excellente moisson dans les épreuves de voile, des 3es Jeux africains de la jeunesse d'Alger (JAJ-2018), en s'adjugeant sept médailles dont quatre en or dans les spécialités de "Bic-Techno" (garçons et filles) et "Laser 4.7" (garçons et filles), clôturées jeudi à Alger-Plage.

Les quatre médailles d'or algériennes, ont été raflées par Islam Bennaka et Naila Rezouani dans la catégorie de "Bic-Techno" et Mohamed Kebaili et Racha Touabi dans l'épreuve de "laser 4.7".

La sélection algérienne a également décroché deux médailles d'argent grâce à Rami Boudrama et Lynda Ait-Ali Slimane (Bic techno) auxquelles s'ajoute une médaille de bronze remportée par la véliplanchiste Malia Karasane au "laser 4.7".

L'Algérie a failli obtenir une seconde médaille de bronze par Imad Brighet dans l'épreuve de Bic-Techno, mais les appels formulés par les deux équipes tunisienne et algérienne à la commission d'arbitrage ont fait l'objet d'un visionnage de vidéos de la course. Finalement, le Tunisien Khalil Benasker, a été déclaré vainqueur qui décroche ainsi la médaille de bronze.

Après le triomphe algérien, le sélectionneur national de la catégorie de Bic techno, Manar Bouhadjira s'est déclaré satisfait des résultats de ses éléments:"Nous sommes fiers de nos sportifs.

La compétition n' pas été facile vu, le niveau assez élevé des épreuves présenté par les Tunisiens et Égyptiens" a t-il déclaré à l'APS, et d'ajouter: "Mes véliplanchistes ont beaucoup souffert de l'absence d'un vent violent, mais dieu merci, les efforts consentis depuis deux ans pour la préparation de ces jeux n"ont pas été vains.

Tout le mérite revient aux jeunes qui se sont beaucoup dépensés pour décrocher les médailles. Il a fallu attendre la dernière course pour connaître les lauréats".

M. Bouhadjira a conclu en soulignant que "l'équipe angolaise a été un adversaire redoutable, composé d'élements habitués aux compétitions internationales, mais n'ont pas empêché la victoire finale de notre équipe qui a bénéficié de nombreux stages durant toute la saison".

Trente-trois (33) athlètes dont l'âge varie entre 17 et 18 ans, représentant 7 pays, ont pris part à cette compétition organisée du 22 au 26 juillet: à savoir l'Algérie (pays organisateur), la Tanzanie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, les Seychelles et l'Angola. Le déroulement des compétitions officielles était entre le 22 et le 26 du mois en cours.

Il y a lieu de souligner que la discipline de voile des JAJ-2018 n'est pas qualificative pour les Jeux olympiques de la jeunesse-2018 de Buenos Aires. Toutefois, l'Algérie est qualifiée dans les deux catégories (garçons et filles) grâce à Imad Brighet (garçons) et Lina Aït-Ali Slimane (filles), sacrés du titre de champion d'Afrique-2018 dans la spécialité de Bic-techno lors de l'édition organisée en janvier dernier en Égypte.