Burkina Faso: Rapatriés de Bouna dans le Noumbiel

Depuis mars 2016, des éleveurs et leurs familles sont de retour au Burkina Faso, leur pays d'origine, à la suite de la crise qui les a opposés à des agriculteurs dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Refugiés, depuis lors, dans la province du Noumbiel, ils ont le cœur qui balance. Faut-il rester définitivement au pays ou retourner chercher leur bétail abandonné en terre ivoirienne ?

Le 24 mars 2016, des heurts éclatent au Nord-Est de la Côte d'Ivoire entre agriculteurs et éleveurs burkinabè. Les scènes de violences s'enchainent et le même jour, les autorités ivoiriennes annoncent six morts. Le lendemain 25 mars, le bilan s'alourdit, passant à 22 morts, dont des gendarmes, des dozos et une trentaine de blessés.

Kpuéré, Kosso, Fadjo et Batié, dans la province de Noumbiel, accueillent les premiers fuyards en terre burkinabè, le 26 mars.

A Kpuéré, plus de 600 personnes sont enregistrées le premier jour, selon l'adjoint au maire, Sié Dah. «Tout a commencé lorsque les dozos sont entrés en brousse pour nous chasser», révèle Barry Ousmane, 28 ans, marié et père de deux enfants.

Arrivé de Bouna en catimini, il est installé à Batié «définitivement» avec sa famille et vend de l'essence devant un hangar, qui lui sert de kiosque à café. La mine serrée et avec un peu de rage, il raconte:« Au début, ils détruisaient seulement nos maisons, nos vivres, faisaient la ronde pour chasser les éleveurs partout où ils se trouvaient.

Et un jour, ils sont entrés dans la ville de Bouna et ont commencé à s'attaquer à la communauté d'éleveurs que nous sommes». Face à la psychose, il dit n'avoir eu d'autre choix que de se «chercher» avec sa famille, laissant dernière lui six bœufs. Tout comme lui, c'est le sauve-qui-peut au sein de toute la communauté des éleveurs.

Alertés, ceux qui étaient près de la frontière burkinabè ont plus de chance.Ils réussissent à revenir au pays avec leur troupeau et quelques biens. Aujourd'hui, bien qu'en paix chez eux, ils gardent un amer souvenir de ces chaudes journées qui ont changé le cours de leur vie.

Accueillis à bras ouverts au début, bon nombre de ces réfugiés domestiques jusqu'à ce jour, disent ne pas comprendre le motif réel de cette crise. Mais le plus important pour eux, c'est d'avoir la vie sauve et d'être aux bons soins des populations locales, de l'Etat et de ses partenaires.

Deux ans après cet épisode, la vie reprend lentement pour eux. Certains sont repartis et d'autres entendent reconstruire leur vie sur le sol burkinabè. Trois jours après leur arrivée, une mission gouvernementale conduite par le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, s'est rendue à leur chevet.

« Nous avons reçu beaucoup de choses »

Puis, le ministère de l'action sociale et ses partenaires de la Croix-Rouge, l'ONG Oxfam, l'UNICEF et des associations se sont succédé pour leur faire divers dons.

«Les communautés ont été accueillantes en dégageant des espaces pour les sites d'hébergement et en logeant même certains jusqu'à leur prise en charge par l'Etat et ses partenaires sociaux », précise le haut-commissaire du Noumbiel, Thomas Yampa.

Il ajoute qu'il y a eu, en somme, beaucoup d'appuis à tous les niveaux et même des aliments pour le bétail. Ousmane Barry confie : «Nous avons reçu beaucoup de choses.

Je pense même que nous avons reçu tout ce qui peut rendre heureux des gens comme nous». Les autres victimes rencontrées ont confirmé ses dires. De par ses interventions, la Croix-Rouge a beaucoup plus marqué les esprits des déplacés et même des populations hôtes.

Ses agents ont été parmi les premiers, sur le terrain, à accueillir ceux qui arrivaient selon le président provincial de cette structure à Batié, Dapieu Dah dit Dahm's. Ainsi, il évoque le cas de cinq lycéens et environ 14 élèves du primaire qui ont été enregistrés.

La Croix-Rouge s'est investie dans la prise en charge des tenues scolaires jusqu'aux frais de scolarité et même des professeurs pour des cours d'appui. Même si cela n'a pas produit de résultats, l'initiative a été saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Quant aux autres qui n'avaient pas l'âge d'aller à l'école, un «espace ami des enfants» a été créé pour les encadrer avant de les intégrer dans le système scolaire.

Le plus grand investissement de cette structure qui accompagne les réfugiés depuis leur arrivée, c'est la construction, à Kpuéré, de 60 habitats et autant de latrines dont 45 pour les déplacés et 15 autres pour la population hôte. Certains sont totalement achevés et d'autres sont en cours de réalisation.

Du haut-commissaire, au maire et notables de Kpuéré en passant par les bénéficiaires, tous ont accueilli ce projet avec beaucoup de joie et d'émotions.

«Réaliser ces habitats est une aubaine parce qu'avec le temps, les tentes se détérioraient et l'installation de la saison des pluies allait rendre les choses plus difficiles», apprécie le préfet de Kpuéré, Rasmané Ouédraogo. Son souhait c'est de voir la Croix-Rouge construire des maisons supplémentaires pour couvrir l'ensemble de la centaine de ménages.

Ils ne veulent plus retourner en Côte d'Ivoire mais,...

Depuis septembre 2017, il n'existe plus officiellement de «refoulés» sur les différents sites d'accueil. Et des 2367 déplacés enregistrés, certains sont déjà repartis en Côte d'Ivoire dès les premières heures et pour diverses raisons. D'autres, comme Ousmane Barry, se sont fondus dans la masse à Batié chez des parents ou en location.

Le samedi 14 juillet 2018, nous décidons d'aller à la rencontre de ceux qui veulent s'installer définitivement au pays, à Kpuéré.

Après plus de cinquante kilomètres parcourus depuis Batié, chef-lieu de la province du Noumbiel, nous nous retrouvons à la lisière des deux frontières, ghanéenne et ivoirienne.

Le soleil est pratiquement à mi-parcours et les coups de pilon et les bruits de tous ordres annoncent l'entrée du village. Sur la gauche, les hangars du marché qui se tient tous les dimanches. Un peu plus loin, une suite de maisons et de tentes.

L'air est frais, les arbres verdoyants, avec de l'herbe grasse sur laquelle paissent des moutons et des bœufs. Des maçons sont en pleine activité de crépissage d'un des habitats. A quelques mètres, une des latrines a été terrassée par les eaux de pluie.

Des hommes et des femmes se reposent à l'ombre des arbres ou des hangars. Salou Ba, lui, faisait ses ablutions pour la prière du milieu du jour.

Devant certaines maisons, des seaux, bassines, des amandes de karité,...sont entreposés pêle-mêle. La vie semble reprendre pour les rapatriés, juste à quelques kilomètres des villages qu'ils ont fuis pour sauver leur vie. Originaire du Ganzourgou, Salou Ba, 73 ans, a quitté Kourgou depuis 1988 pour Bouna.

Aujourd'hui, sans espace pour son bétail et pour cultiver, il ne compte plus y retourner. Cependant, cinq de ses enfants y sont pour les activités agricoles et aussi la garde de son cheptel. Dicko Ali a aussi cinq de ses enfants qui s'occupent utilement sur les terres ivoiriennes.

Le natif de Djibo a quitté le Burkina en 1978. Attributaire d'une parcelle dans le Nord de la Côte d'Ivoire, il refuse de la mettre en valeur et n'entend même plus y retourner. Aboudramane Diallo, natif aussi de Kourgou n'a pas eu la même chance que les deux autres.

Sa famille d'environ 30 personnes est à la charge de sa femme Abata Bandé. Poignardé lors de cette crise et soigné à Kpuéré, Aboudramane est retourné en Côte d'Ivoire à la quête de ses biens qu'il a abandonnés.

«Nous avons perdu plus de 70 bœufs, des moutons, des chèvres et des poules... », soutient son épouse Abata. Elle souligne que les voleurs de son mari ont été dénoncés et que l'affaire est en justice en Côte d'Ivoire. Pour le moment, les garçons s'occupent de la garde des bœufs des autres moyennant une paie.