L'avenir de Aliou Cissé à la tête de la sélection nationale ne souffre désormais d'aucun nuage. Après la sortie de Me Augustin Senghor pour annoncer son maintien à poste de sélectionneur des Lions, c'est autour de la Fédération sénégalaise de football de le conforter mais avec comme objectif principal de décrocher le titre à la CAN 2019.

C'était la plus grande décision prise hier, mercredi, à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la FSF pour tirer le bilan de la participation du Sénégal qu'elle a jugé «honorable» à la Coupe du monde Russie 2018. En plus de ce challenge, les Fédéraux ont demandé à Cissé de revoir ses relations avec les médias sénégalais.

Aliou Cissé restera à la tête de la sélection pour conduire l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations en 2019.

C'est la principale décision issue de la réunion marathon du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est tenue hier, mercredi 25 juillet, à son siège pour tirer le bilan de la participation du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018.

Me Augutin Senghor et l'instance dirigeante du football, ont à l'issue de la rencontre, conforter Aliou Cissé dans son poste de sélectionnneur jusqu'en 2019.

L'objectif qui lui a été assigné est de qualifier et surtout de gagner pour la première fois le trophée continental lors de la prochaine édition qui se dispute au Cameroun. Me Augustin Senghor a ainsi précisé que la Can 2017 que le Sénégal avait disputé au Gabon et la qualification à la Coupe du monde 2018 ont été des objectifs intermédiaires qui ont été assignés au sélectionneur des Lions.

UNE PARTICIPATION «HONORABLE» POUR LE SENEGAL

Sur ce point, il estime que la participation du Sénégal a été «honorable». Pour la deuxième participation de son histoire au Mondial, le Sénégal, rappelle t-on, a été éliminé au premier tour après avoir décroché d'entrée une premiére victoire devant la Pologne (2-1) suivi d'un match nul contre le Japon (2-2) et une défaite face à la Colombie (0-1).

2, 233 MILLIARDS FCFA DE BENEFICE DANS LES CAISSES

Au plan financier présenté par la Fédération sénégalaise de football, le patron du football sénégalais a annoncé que le football sénégalais a empoché un peu plus de trois milliards de Fcfa dont 2 milliards de la Fifa, 277 millions venant de la Caf et 542 millions des droits commerciaux et autres sponsors.

Après les dépenses qui ont été effectuées, la Fsf a fait état de la somme 2,233 milliards de Fcfa comme restant aujourd'hui dans les caisses. En attendant d'autres sommes que le Fifa devrait verser au Sénégal.

AMELIORER LES RELATIONS AVEC LES MEDIAS

Les rapports entre le sélectionneur national et la presse sénégalaise ont été passés au peigne fin. Sur ce point, l'instance fédérale a reconnu que le sélectionneur national devrait revoir sa copie pour éviter ce qui s'est passé à Kaluga où les Envoyés Spéciaux n'avaient droit qu'à des séances ouvertes pendant 15 minutes sans jamais avoir la moindre possibilité d'interroger un des acteurs.

Quant à la Aliou Cissé, il s'est contenté des conférences de presse avant et après matches qui sont obligatoires selon le règlement de la Fifa. «Il y a effectivement une nécessité de recadrer tout ça. On ne peut plus continuer ainsi. Il y a eu trop de laisser aller et trop de laisser faire dans la communication», a d'ailleurs un membre du COMEX.