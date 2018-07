Sénégal: La SENELEC va distribuer "pour la première fois" des dividendes (ministère)

"De plus, l'expertise et la compétence des agents de SENELEC, assorties à la mise aux normes des infrastructures techniques, contribuent de façon substantielle à cette quête permanente de qualité dans le service public", fait valoir la tutelle.

"En outre, pour améliorer la trésorerie de SENELEC, en plus des subventions d'investissement qui lui sont accordées, l'Etat prend en charge le paiement des factures de l'éclairage public qui sont de la responsabilité des collectivités territoriales et qui s'élèvent à environ 10 milliards F CFA par an", renseigne le communiqué du ministère du Pétrole et des énergies.

"Ainsi, la puissance installée est portée à 1 003 MW, la qualité de service est nettement améliorée avec une disparition des délestages et une réduction substantielle du temps de coupure pour raison technique (14 mn en fin juin 2018), le maintien d'un stock minimal de combustibles (4 à 7 jours) et l'amélioration du résultat de l'exercice de la société", explique le communiqué.

Dakar — La SENELEC, la société nationale d'électricité du Sénégal, va distribuer des dividendes à ses actionnaires "pour la première fois", eu égard au résultat bénéficiaire qu'elle a dégagé pour le compte de l'exercice 2017, révèle le ministère du Pétrole et des Energies, sans plus de détails.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.