Burkina Faso: Le président du Faso au TAC

Et le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara de préciser qu'à travers ces relations, ce sont les deux nations qui gagnent. « Les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès », a-t-il rassuré.

Il a, en outre soutenu que les Burkinabè et les Ivoiriens trouvent leur compte dans la tenue de ce TAC, car il s'agit non seulement de développer le volet économique mais aussi de renforcer l'amitié entre les deux peuples.

A sa descente d'avion à 17 heures 5 minutes, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara en présence des membres du gouvernement du Burkina et de Côte d'Ivoire. Après les honneurs dus à leurs rangs, les deux Chefs d'Etat ont pris un bain de foule auprès des ressortissants burkinabè vivant en Côte d'Ivoire et des citoyens ivoiriens mobilisés pour la circonstance.

Aujourd'hui vendredi se tient à Yamoussoukro, la 7e conférence du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui prend part à cette rencontre, est arrivé dans la capitale politique ivoirienne, hier jeudi 26 juillet 2018.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.