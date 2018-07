Sénégal: Le retour des délestages pas d'actualité (ministère)

Il signale que depuis 2012, les stratégies déclinées ont "permis de restaurer l'infrastructure électrique", avant de conclure : "Ainsi, la puissance installée est portée à 1 003 MW, la qualité de service est nettement améliorée avec une disparition des délestages et une réduction substantielle du temps de coupure pour raison technique (14 mn en fin juin 2018), le maintien d'un stock minimal de combustibles (4 à 7 jours) et l'amélioration du résultat de l'exercice" de SENELEC.

Le ministère du Pétrole et des énergies, tutelle de la SENELEC, évoque "trois raisons fondamentales" qui font le retour des délestages est à écarter, assurant notamment que la société nationale d'électricité "dispose de suffisamment de capacités de production pour assurer une fourniture d'électricité en quantité et en qualité, ce que les consommateurs ressentent d'ailleurs tous les jours".

