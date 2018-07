Algérie: GroupeTayal - 1ère opération d'exportation des fils de tissage vers quatre pays européens

Relizane — Une première cargaison de fils de tissage du groupe industriel algéro-turc Tayal a été exportée jeudi à partir de la zone industrielle de Sidi Khattab (wilaya de Relizane) vers quatre pays européens, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Il s'agit d'une opération d'exportation de 200 tonnes de fils de tissage représentant 11 containers, à destination de la Turquie, de la Belgique, du Portugal et de la Pologne.

A cette occasion, le ministre a estimé que cette première opération est d'une "grande importance pour diversifier les exportations nationales et réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures".

"Ce complexe industriel, pouvant employer 10.000 travailleurs en deux ou trois ans, voire 25.000 employés dans 5 ou 6 ans, contribuera à élargir la gamme des produits industriels exportés par l'Algérie qui compte aussi les matériaux de construction, des produits alimentaires et électroniques, du fer et de l'acier", a rappelé le ministre.

Pour sa part, le P-dg du groupe Tayal, Messut Toprak, a indiqué que le groupe industriel de textiles a commencé par satisfaire les besoins nationaux pour s'attaquer à l'international en fils de tissage. Il a également annoncé que le groupe commencera bientôt à exporter des produits finis et de prêt-à-porter.

Messut Toprak a indiqué qu'après la réception, à la fin de l'année en cours, des unités industrielles de production de différents vêtements et tissus fins, le complexe passera à la deuxième étape de fabrication du tissu de rideaux et autres produits domestiques.

Ce complexe industriel comprend huit unités industrielles et une école de métiers de tissage. Il dispose d'une capacité de production annuelle de 30 millions de mètres de fils de tissage, de 14 millions de mètres de tissage de filature et 3.200 tonnes de tissus et autres.

Il produira également chaque année plus de 30 millions d'unités de prêt-à-porter dont les pantalons "Jeans", des chemises et du tissu dont 60 % seront orientés vers l'exportation surtout en direction du marché européen.

Lors de sa visite, Youcef Yousfi a visité le complexe industriel de textile et plusieurs unités industrielles dont l'entrepôt de matières premières, deux unités de tissage de filature et de tissus, l'école des métiers de textiles qui a formé en six mois derniers 600 jeunes en différents métiers.