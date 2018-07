Toutefois, Me François Sarr et cie, semblaient connaitre à l'avance la décision du juge Kandji. La preuve, le communiqué était signé la veille du délibéré sur l'exception en question, à savoir le 24 juillet. Ils n'ont pas manqué, dans leur communiqué, de présenter des signes avant-coureurs qui présageaient de la suite du procès.

Pour Me François Sarr, coordonateur dudit collectif et compagnie, «la Cour d'Appel de Dakar, à la suite du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar et du Juge d'Instruction, a achevé de démontrer que le présent procès ne sera plus jamais qu'une justice expéditive pour rendre inéligible notre client M. Khalifa Ababacar Sall à l'élection présidentielle de février 2019».

Pour justifier l'acte posé, les conseils de l'ancien ministre, non moins fils de l'ancien président Me Abdoulaye Wade avaient indiqué être dans l'incapacité de défendre leur client devant une Cour qui ne «présente pas les gages d'un procès équitable».

