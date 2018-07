Algérie: JAJ-2018 (10e j) - Les Algériens pour enrichir leur moisson de médailles

En handball, la finale des filles est déjà connue et opposera l'Égypte au surprenant Cap-Vert, alors que pour les garçons, tout reste à faire jeudi soir en demi-finales entre l'Algérie et le Nigeria d'une part et l'Égypte et le Maroc d'autre part. Les deux vainqueurs se donneront rendez-vous vendredi en finale à la salle Harcha.

À commencer par les sports de combat (luttes associées, boxe et karaté-do), traditionnellement porteurs de médailles. Les athlètes algériens nourrissent donc de grandes ambitions pour continuer de briller, même si la concurrence s'annonce rude notamment en présence d'adversaires égyptiens et marocains.

