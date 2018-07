L'intersyndicale dénonce également la volonté de Yakham Mbaye de remettre en cause l'Accord-cadre signé entre la Direction générale et l'intersyndicale qui est entré en vigueur depuis 2015.

Et pourtant, dit l'intersyndicale, «le maintien des «Feuilles d'hivernage», une tradition au Soleil pendant les vacances qui faisait découvrir au grand public les coins et recoins du pays, est incertain.

Concrètement, «Grand air», fort apprécié par les lecteurs du Soleil et qui permettait en même temps aux jeunes reporters de s'affirmer et de rivaliser de talents, ne parait plus».

On ne sent pas une vision stratégique de sa part. L'incapacité du nouveau directeur général est manifeste. Le Soleil est, visiblement, très lourd pour lui.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.