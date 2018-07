Afrique: Ligue des champions - Le DHJ jouera son va-tout face à Sétif

Il convient de rappeler que seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour, respectivement les 14 et 21 septembre prochain.

En plus du Difaâ d'El Jadida, le football national est représenté en cette 22ème édition de la Ligue des champions par le WAC, tenant du titre, qui accueillera, samedi à partir de 19 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca, l'équipe guinéenne de Horoya Conakry pour le compte de la quatrième manche du groupe C.

A noter que la CAF a désigné pour cette confrontation maghrébine entre le DHJ et l'Entente de Sétif un trio d'arbitrage mauritanien conduit par Ali Lemghaifry assisté par Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

Comme précité, il s'agit du match de la dernière chance pour le DHJ tenu de saisir à bon escient les moindres brèches afin de signer sa première victoire et de se repositionner dans ce groupe dominé par les Congolais du TP Mazembe, auteurs d'un sans-faute jusqu'ici (9 pts) et qui devront affronter en déplacement samedi le Mouloudia d'Alger.

Celui-ci a fait savoir qu'il connaît maintenant un peu mieux l'adversaire sétifien qui avait eu le dernier mot à l'issue de la troisième journée (2-1). Et d'ajouter que le groupe est conscient de l'importance de l'enjeu et qu'il est décidé à raviver ses chances de qualification, d'autant plus que l'effectif en vue pour ce match, devrait compter des éléments aguerris de la trempe de Msuva et Nga.

