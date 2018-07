Maroc: Bonne tenue des activités du secteur secondaire

Citant les résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur, la DEPF poursuit en ajoutant qu'au second trimestre 2018 que le secteur manufacturier a continué d'afficher une dynamique favorable de son activité courant les mois d'avril et de mai 2018.

Parallèlement, la VA du secteur a connu une progression dans sa globalité, de 3,2% à fin mars 2018, après +0,9% un an plus tôt.

A propos des ventes du ciment, il ressort qu'elles ont baissé de 4,8% à fin mai, après un recul de 5,8% un an auparavant. Tandis que, de leur côté, les crédits alloués au secteur ont progressé de 3,4% au titre de la même période, « recouvrant une consolidation des crédits accordés à l'habitat (+3,2%) et une accélération de ceux attribués à la promotion immobilière (+3%, après +0,5% à fin mai 2017) ».

La DEPF attribue cette dynamique à l'augmentation de la production de l'ONEE de 11,1%, portée par le bon comportement de la production d'origine thermique et hydraulique qui ont respectivement progressé de +10,3% et +18,9% .

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, les principales activités du secteur secondaire affichent de bonnes performances.

