Maroc: Déficit budgétaire de 16,5 MMDH au 1er semestre

A fin juin 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 275,8 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 54% contre 52% à fin juin 2017, fait ressortir le bulletin, notant que le taux d'émission sur engagements a été de 80% contre 78% un an auparavant.

Ce résultat s'explique, selon la TGR, par l'augmentation des recettes non fiscales de 251,4 %, des droits de douane de 17,1%, des impôts indirects de 5,6%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,7 % et des droits d'enregistrement et de timbre de 2%, rapporte la MAP.

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 16,5 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2018, contre 11,7 MMDH une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

