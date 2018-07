Sénégal: Audience en appel - Khalifa «perd» sa défense

Copieusement hué par les partisans du maire de Dakar dans la foulée de sa décision de rejeter une nouvelle fois les exceptions de nullité, de recevabilités et le versement dans le fond du dossier, les prescriptions du fait selon lui, qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux et le départ de la salle des avocats de la défense, le Premier président de la Cour d'appel de Dakar, le juge Demba Kandji a ordonné aux Gendarmes d'évacuer toute la salle. C'est ainsi que le procès s'est poursuivi un moment dans une salle quasi-vide où, il y'avait que journalistes, avocats de l'Etat et de la Ville, les membres de la Cour et des Gendarmes.

En effet, avant de quitter la salle dans le cadre de leur boycott, Me François Sarr, coordonnateur des avocats de la défense avait pris la parole pour dire à la Cour que son client ne voulait plus assister aux audiences. Mais, le juge Demba Kandji avait répondu que c'est à Khalifa Ababacar Sall de le dire à la Cour le moment venu.

Soumis aux interrogations de l'Agent judiciaire de l'Etat et des avocats de l'Etat et leurs confrères de la Ville de Dakar, Mamadou Oumar Bocoum a indiqué qu'il n'a jamais remis de l'argent de la caisse d'avance directement au maire Khalifa Ababacar Sall mais plutôt Mbaye Touré, gérant de la caisse.

En effet, c'est le troisième revers essuyé la défense de Khalifa Sall depuis le début de ce procès en appel. Le premier remonte au 18 juillet lorsque cette même Cour d'appel à refuser de ne pas ordonner la libération de Khalifa Ababacar Sall et la nullité de la procédure suite au jugement rendu par la Cour de justice de la Cedeao qui, dans son arrêt, a constaté que les droits du député-maire de Dakar à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à l'assistance d'un conseil lors de la procédure avaient été violés.

En effet, Me François Sarr, coordonnateur des avocats de la défense et ses collègues ont claqué la porte de la Cour d'appel peu après l'annonce par le président de la Cour d'appel du rejet des exceptions qu'ils avaient soulevées à la reprise de l'audience.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.