Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que la saison se déroule actuellement dans de bonnes conditions, réitérant, en outre, son appel aux travailleurs de la compagnie à davantage de rationalité afin d'éviter toutes pertes à la compagnie qui constituent également une perte au citoyen et au pays en même temps.

Soulignant que la direction d'Air Algérie affrétait chaque année 3 avions dans l'objectif d'assurer les vols de la saison du Hadj et le transport de la communauté algérienne établie à l'étranger lors de la saison estivale, M. Zaalane a indiqué que la compagnie n'a affrété aucun avion supplémentaire et ce après des concertations avec ses travailleurs où il a été décidé de se limiter à la flotte actuelle afin de satisfaire la demande existante et de faire avec les moyens du bord.

