Algérie: Oran - Départ du premier groupe des hadjis à destination des Lieux saints de l'Islam

Le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, qui a présidé la cérémonie de départ de ce premier groupe de hadjis en présence des autorités locales, de représentants de l'Office du Hadj et de la Omra et des responsables de diverses institutions (sûreté de wilaya, douanes, croissant rouge algérien, les SMA et autres), a mis en exergue les efforts soutenus des différents intervenants en terme d'accueil, d'orientation, de coordination et autres prestations de qualité.

Le directeur de l'aéroport international d'Oran, Nadjib Allah Benchenane, a indiqué à l'APS que 28 vols sont programmés pour cette saison "Hadj 2018" à partir d'Oran et ce, jusqu'au 14 août prochain, dont 17 vols assurés par la compagnie nationale Air Algérie et 11 autres par la compagnie Saudia Airlines.

