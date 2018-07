Sénégal: Gora Khouma - «L'état joue à cache-cache pour instaurer les permis à points, mais... »

«C'est un jeu de cache-cache à notre avis. Tout cela va revenir sur les permis à points. L'Etat ne veut pas que la presse dise que cette cérémonie c'est pour les permis à points. C'est pour nous mettre en tranquillité, mais... »

C'est Gora Khouma, président du Syndicat des routiers du Sénégal qui réagit ainsi par rapport à décision de l'Etat du Sénégal de lancer la modernisation de l'administration et la gouvernance des titres du transport routier, le 3 août prochain.

Le syndicaliste qui prenait part, hier mercredi, à la 8ème assemblée générale de l'OSRAO, est formel: «... nous sommes des syndicalistes et nous n'accepterons jamais le permis à points au Sénégal. Leur (les autorités étatiques, ndlr) référence, c'est la France et le Sénégal n'est pas égal à la France.

Nous voulons que l'Etat prenne ses responsabilités parce que c'est l'Etat qui donne les permis de conduire, c'est l'Etat qui fait les visites techniques et les routes.

Il faut donner le permis à celui qui le mériter pour éviter les accidents, donner la visite technique aux véhicules qui le méritent et construire de bonnes routes de deux fois deux voies avec des éclairages et mettre les conducteurs dans de bonnes conditions de travail.

Mais l'Etat ne le fait pas. Il veut coûte que coûte mettre en œuvre le permis à points, mais le jour où il le mettra en œuvre, cela ne servira à rien», déclare-t-il. Et Gora Khouma d'ajouter: «il y aura toujours des accidents puisqu'il y a des préalables à faire. Nous sommes des syndicalistes et le jour où on doit dire non, on dira non.

Nous demandons à l'Etat de mettre les conditions qu'il faut et sensibiliser la population pour savoir comment traverser les routes. Aujourd'hui, tous les trottoirs dans les grandes villes sont occupés par les marchands et c'est les maires qui leurs donnent ces espaces.

Et tout cela c'est des problèmes à régler. Nous avons dit à l'Etat de régler le problème des permis de conduire, celui qui mérite le permis il faut le lui donner.

Mais, aujourd'hui, si vous avez de l'argent, on vous donne le permis; si vous avez de l'argent, on vous donne la visite technique. Et, dans les routes il y a l'obscurité totale, les animaux traversent les routes.»