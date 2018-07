Madagascar: 67 Ha - Un cas suspect de rougeole importé

« Si 90 % des enfants reçoivent les doses de vaccin contre la tuberculose ou le bacille de Calmette et Guérin (BCG) après leur naissance, seuls 70 % d'entre eux achèvent le vaccin anti-rougeole qui se fait au 9e mois », explique une fois de plus le Dr Manitra Rakotoarivony.

« On attend encore les résultats de ces analyses pour confirmer s'ils ont été contaminés ou non », poursuit le Dr Manitra Rakotoarivony. Il y a de quoi être inquiet. Le taux de couverture vaccinale contre la rougeole est faible à Madagascar.

Madagascar est sur ses gardes devant l'épidémie de rougeole qui sévit à l'Ile Maurice. Une petite étrangère d'un an et demi, ayant fait escale dans ce pays après un voyage à Dubaï, a été admise au centre hospitalier universitaire (CHU) Mère-enfant à Tsaralalàna, le 22 juin, pour suspicion de rougeole.

