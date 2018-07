Madagascar: Pétanque/Masters Étape 5 - Madagascar au rachat à Clermont-Ferrand

L'équipe Sarrio reste leader avec vingt sept points et l'équipe internationale de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France) demeure cinquième avec quatorze points.

Ce Masters 2018 comptera encore une sixième et une septième étapes qui se joueront à Limoux et à Nevers avant la tenue du final four prévu à Istres le 4 septembre.

Durant la quatrième étape qui s'est jouée à Illkirch-Graffenstaden du côté de Strasbourg, Alain Samson Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l'équipe internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France) sur le score de 7 a 13.

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. L'équipe nationale malgache de pétanque engagée dans le Masters 2018 a terminé finaliste à deux reprises de la seconde et de la troisième étapes qui se sont jouées respectivement dans les communes françaises Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère.

