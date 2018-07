Madagascar: « Lavitra ahy » - Faniah continue son opération de charme !

Je me suis dit pourquoi pas ? ». En 2016 vint donc le déclic. Déterminée à poursuivre son objectif, celui de sortir son propre album, Faniah se met à pied d'œuvre et sort en novembre « Lavitra ahy ». Depuis, elle ne cesse de faire connaître l'album.

Pas de compositions personnelles pour l'instant. Juste des « covers » ! Elle fait mouche. Sa reprise d'Alicia Keys marquera tous ceux qui assistent à ses représentations au Café de la Gare. Elle voulait retenter l'expérience, cette fois avec du Beyoncé, mais se ravise. « On m'a conseillé de me concentrer sur mes chansons.

La jeune femme n'en démord pas pour autant. Les années passent. Elle se concentre sur ses études et sa vie personnelle et continue de chanter. Mais cette fois, loin des projecteurs. En 2016, Faniah renoue avec la scène.

Pour le concert qu'elle donnera à l'« In Square » Ambatobe demain soir, la chanteuse va effectivement s'entourer de Miora Rabarisoa à la batterie et Joro Rakotozafiharison à la guitare. Andry Michaël Randriantseva, qui a déjà campé le rôle du pianiste et du saxophoniste dans son album, sera encore de ce voyage musical.

