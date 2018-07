Madagascar: Lancement de la première chaîne 100 % fiction malgache

« Nove Gasy » permettra au aficionados de films et de séries malgaches de profiter de six grands feuilletons, composés de plus de deux cent épisodes, de quarante-cinq minutes ainsi que de vingt-cinq long-métrages durant les trois mois de phase-test de la chaîne qui sera disponible 24 heures/24heures et 7jours/7, gratuitement sur le canal 99.

« Cela faisait longtemps que nous attendions une telle initiative. Ce projet contribuera à promouvoir les produits cinématographiques malgaches autrement, et avec une plus large diffusion», explique Lova Randriambololonirina, manager du cabinet de consultance cinématographique Profiler.

Le concept « Nove Gasy » intègre ainsi les bouquets Canal+, et sera une chaîne dédiée exclusivement à la promotion de la fiction made in Madagascar.

Nove Gasy diffusera des séries et long-métrages issus des maisons de production les plus connues à Madagascar

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.