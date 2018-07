Afrique: Afrobasket 3×3 - Cinq pays confirment leur participation

Les délégations des pays participant à la phase qualificative à l'Afrobasket 3×3, zone Est, débarquent depuis hier. Le nombre des équipes en lice a diminué presque de moitié.

Jour J-1. Dix équipes, au lieu des dix-sept annoncées, disputeront la phase qualificative à la Coupe d'Afrique de basketball 3×3 pour la zone Est du continent.

L'événement se tiendra samedi et dimanche, au Palais des sports de Mahamasina. Six pays au lieu des dix engagés ont finalement confirmé leur participation.

Six équipes nationales, en l'occurrence celles des Seychelles, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Égypte et de Madagascar seront en lice chez les hommes.

Du côté des dames, seuls quatre sur les sept pays prévus joueront la phase qualificative, ce week-end. Les pays représentés chez les dames sont l'Égypte, la RD du Congo, l'Ouganda et Madagascar.

Les cinq meilleures équipes masculines de la zone Est, il en est de même pour la zone Ouest au Benin, et les quatre meilleures formations féminines pour les deux zones seront qualifiées pour la phase finale à Lomé, prévue en novembre.

Une partie des délégations étrangères, entre autres, celles de l'Égypte, de la RD Congo et d'Ouganda ont débarqué hier après-midi et deux autres, celles des Seychelles et de la Tanzanie arriveront ce jour.

Madagascar aura donc plus de chance, vue la baisse considérable du nombre de pays en course à la qualification à la deuxième édition de l'Afrobasket 3×3 qui se tiendra au Togo.

Au top

Les douze présélectionnés, six joueurs et six joueuses, poursuivent leur préparation intensive tous les jours, sous la houlette de l'entraineur national, Jean de Dieu Randrianarivelo, alias Deda, assisté par l'équipe de la direction technique.

Les joueurs sont fin prêts, ils sont au top de leu forme. « Nous avons travaillé, durant cette dernière semaine de préparation, la combinaison technico-tactique, l'automatisme et, bien sûr, renforcé l'agilité et l'adresse, la cohésion entre les joueurs...

La dernière journée d'entraînement de demain (ce jour) sera consacrée à la mise au point final », confie le coach national, Jean de Dieu Randrianarivelo.

La liste des retenus sera dévoilée aujourd'hui, jour de la réunion technique. En marge des matches de qualification, d'autres concours et animations seront au programme. Il y aura aussi, comme lors du premier Afrobasket au Togo, le concours de tir à trois points ou le shoot out contest.

Côté animation, quelques groupes de danseurs feront des shows entre les matches de la phase finale, entre autres, le groupe de danse de hip hop I AM'S boys, la formation de danse afro Big Girls, et celle des jeunes apprentis de danse moderne des Mille et une étoiles de Tsimbazaza.