Afrique: UPAP - Une stratégie de développement de la poste sur le continent

Marque « PosTransfer ». Par ailleurs, le Chef de l'Etat a annoncé que la « Paositra Malagasy » est un acteur majeur de développement de la Grande Île. Disposant de 250 points de contact éparpillés dans toute l'île, elle arrive à percer les zones les plus reculées afin de lutter contre l'exclusion sociale des non bancarisés.

De son côté, le président Hery Rajaonarimampianina a également évoqué, lors de l'ouverture de cette cérémonie, que la base juridique régissant le secteur postal ne cadre plus avec les conjonctures politiques, économiques et technologiques d'aujourd'hui.

Des séances plénières, des ateliers thématiques et des rencontres bilatérales sont au programme de l'événement. Des expositions et des vitrines sont également présentées par la « Paositra Malagasy », au hall du CCI Ivato, dans le cadre de ces rencontres internationales.

