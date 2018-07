Madagascar: Basketball /AT2B 10 ans - Dernière ligne droite

Le tournoi Fety de Baskety e ! organisé par l'association sportive Andraisoro Tia basketball (AT2B) entame la phase finale après deux mois de phase éliminatoire marathon à Andraisoro.

Ces événements entrent dans le cadre de la célébration de ses dix ans. Les matches prévus ce week-end seront tous annulés et reportés du fait de la tenue dans la capitale, de la phase qualificative de la Coupe d'Afrique zone Est de basket 3×3.

Les vétérans procéderont aux demi-finales le 11 août. Chez les hommes, BCSM affrontera l'AS Cheminots et BBCM jouera contre Vahona. Et du côté des dames, JCSA1 sera opposé à Manapoins et Fusion sera face au Team Playlist.

Les demi-finales des jeunes U18 et des seniors dames sont aussi prévues, le 11 août. Les seniors hommes joueront encore les huitièmes de finale le samedi 4 août, et les quarts le 5 août.

Ce tournoi qui en est à sa troisième édition, a réuni plus de mille joueurs et joueuses issus de quatre vingt douze équipes en six catégories différentes.