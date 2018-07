Madagascar: Election, neutralité et sécurité - Le Premier ministre met les points sur les « i »

Les 24 Préfets de région et les 119 chefs de district, nonobstant le fait que certains aient porté haut les couleurs de leurs partis, sont désormais mis à l'épreuve par le Premier ministre et sont tenus d'être neutres. Affaire à suivre.

Impartialité de la Justice. Et pour arriver à cette fin, les représentants de l'Etat doivent avoir l'adhésion de la population, selon toujours le chef du gouvernement. « La confiance entre la population, les forces de l'ordre, les Préfets et les Chefs de district doit régner de nouveau.

« Je vous informe que ces dernières ne sont pas uniquement garanties par la liberté de candidater mais aussi, et surtout, par la liberté d'élire celui que l'on veut élire », rappelle-t-il, avant de poursuivre, en s'adressant à son assistance, que « la crédibilité des élections dépend étroitement de votre neutralité et de vos responsabilités ». Comme le ministre de l'Intérieur, le chef de l'Administration exige la neutralité de cette dernière.

Liberté d'élire. Par conséquent, Ntsay Christian appelle ces représentants de l'Etat à se rallier au gouvernement pour aboutir à l'organisation et à la tenue d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptées par tous.

Mais l'objectif de ces communications devrait être de convaincre les citoyens à y adhérer et non d'empêcher la tenue des élections, puisque c'est anti-démocratique. La seule issue de cette crise n'est autre que les élections », a souligné le chef du gouvernement.

Interrogé sur le Mouvement pour la Refondation de Madagascar (HFI), le Premier ministre Ntsay Christian avance le respect de la liberté d'expression et affiche son engagement pour la construction et le renforcement de la démocratie.

Le mot d'ordre reste le même. Les élections se tiendront cette année et elles seront libres, transparentes et crédibles. Mais la sécurité est impérativement requise pour ce faire.

Hier, à la coupole du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à Anosy, le Premier ministre Ntsay Christian, le ministre de l'Intérieur Razafimahefa Tianarivelo et les 24 Préfets de région et 117 sur les 119 chefs de district ont effectué une réunion axée sur les élections et la sécurité.

« L'instauration d'un climat de paix et de sécurité, propre à la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et acceptées par tous, incombe à chacun de nous », réitère le Premier ministre, Ntsay Christian.

