Lors de l'annonce de sa démission, l'ex-ministre de l'Education nationale, Paul Rabary, a notamment pointé du doigt l'actuel ministre des Affaires étrangères, Henry Rabary-Njaka, les conseillers spéciaux auprès de la Présidence de la République, Jaobarison Randrianarivony et Harisoa Razafindrakoto, ainsi que le président du HVM et non moins président du Sénat, Rivo Rakotovao.

Abus. Quoi qu'il en soit, le parti au pouvoir est à la débandade et risque d'être fragilisé lors de l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. Ce qui est sûr, c'est que le HVM va affronter les urnes en ordre dispersé et sous le signe de la scission.

Bailleur de fonds. D'autant plus qu'actuellement, le HVM est également privé d'un autre bailleur de fonds de taille, en la personne de l'ancien Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana qui envisage de rivaliser avec son ancien patron, le président Hery Rajaonarimampianina, pour la course à la Magistrature suprême.

