Madagascar: Jazz & soul - « Romantic feeling » avec Zara

Du romantisme à volonté ! C'est ce qui sera servi au menu de tous ceux qui seront au « Tamboho » Ambodivona ce soir.

Avec sa voix chaude et puissante, Zara, accompagnée du grand Datita Rabeson, va faire vivre aux spectateurs un moment d'émotion et de nostalgie avec un répertoire finement choisi.

Les chansons célèbres les plus mélodieuses et les morceaux de jazz les plus romantiques vont composer leur répertoire pour faire plaisirs aux mélomanes.

« Purple rain » de Prince, « For me formidable » de Charles Aznavour, « Make you feel my love » d'Adele, « Que reste-il de nos amours ? », « In your eyes » de Benson, « Parles plus bas » de Dalida... sans oublier les grands standards de jazz vocal. Ces morceaux vont donc bercer les mélomanes pour ce soir. Avis aux amateurs !