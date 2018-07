Madagascar: Enseignement - Coopération fructueuse entre l'université indonésienne et les instituts supérieurs malgaches.

De plus, les étudiants de ces établissements peuvent postuler à des bourses d'études offertes par l'Université UNS et/ ou le Gouvernement indonésien en Indonésie.

La cérémonie a eu lieu en présence du Chargé d'Affaires de l'Indonésie, M. Heru Wicaksono. Un échange d'enseignants chercheurs, d'étudiants et de personnel administratif et technique de ces institutions figure dans ce protocole d'accord.

Cette mission a pour but de promouvoir et d'explorer une coopération à long terme avec ces établissements supérieurs.

Cette délégation composée d'éminents professeurs - entre autres le Pr Sutarno, M.Sc., PhD (Vice-recteur chargé des Affaires académiques) et Pr. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., PhD (Enseignant de la Faculté des Sciences de la Culture), Taufiq al Makmun, MA. (Directeur des Relations Internationales) et Safitri B. Palakkarisma, MA. (Personnel administratif et technique) - a visité l'Université d'Antananarivo, l'Ecole supérieure polytechnique de Vontovorona, l'ISCAM et le Lycée moderne d'Ampefiloha.

