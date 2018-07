Madagascar: Poule des As - Sous le signe des retrouvailles !

La première journée de la Poule des As du 5 août prochain sera placée sous le signe des retrouvailles. Ainsi en a décidé le tirage au sort certes orienté, car la FMF a choisi dans un premier temps d'éviter que les deux leaders du site de Fianarantsoa, en l'occurrence la CNaPS Sports, et de Vontovorona, avec Fosa Juniors, ne se rencontrent pas.

On assiste donc à des retrouvailles, puisque le FC Vakinankaratra viendra à Vontovorona pour défier la CNaPS Sport vraisemblablement dans la peau d'un challenger, tout simplement parce que les caissiers ont franchi un nouveau pallier depuis l'arrivée de deux attaquants, notamment Jean Ba, un ancien de Tana Formation, mais aussi Kalusha que Tipe Randriambololona est allé chercher à Morondava.

Le meneur Xavier. Attention toutefois, car Vakinankaratra est bien capable de surprendre comme il l'a fait face à une Ajesaia pourtant composée de nombreux joueurs de talent, notamment l'attaquant Arnaud.

Tous les grands coups de ces « mpitsokovy » viennent d'ailleurs de Xavier, leur homme à tout faire qui reste très dangereux dans son poste de meneur et de capitaine avec des passes millimétrées qu'assez souvent les attaquants n'ont qu'à dévier dans les buts.

Une chose est certaine, si le FC Vakinankaratra aura du mal à ravir pour l'instant le titre, il aura par contre assez d'expérience pour améliorer son rendement et devenir tout bonnement un grand du football malgache.

Hery « commando ». Dans l'autre match, Elgeco Plus recevra Fosa Juniors au stade de Mahamasina au cours d'une rencontre indécise dans la mesure où, sur le papier, les Majungais ont les moyens de remporter une victoire.

Mais dans un très « grand » stade de Mahamasina où l'on n'entendait que le vouvouzela du comique Ronaldo, rien ne dit que les protégés d'Alfred Randriamanampisoa vont se laisser marcher sur les pieds.

Certes, Fosa Juniors récupérera au passage deux de ses cadres, notamment Mario et Dax de retour de blessure, mais en jouant avec deux blocs, Elgeco Plus a les moyens d'enrayer la machine majungaise.

Et à y voir de près, c'est une mission qui convient bien à l'entraîneur Hery Rabearisoa, l'homme des situations difficiles et qui a déjà réalisé une opération du même genre quand il était aux commandes de Top Dom, la modeste formation de Fandriana. Un commando ou presque...

Et puis après tout, Fosa Juniors a choisi Elgeco Plus en lieu et place de JET Mada pour former la Poule des As et il ne devrait pas s'étonner de voir une révolte de Johnny et sa bande. Une équipe assez complète dans ses lignes, contrairement à Fosa Juniors qui n'a pas toujours d'attaquant digne de ce nom. Eh oui !