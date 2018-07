Congo-Kinshasa: La recrudescence des violences sexuelles inquiète l'ONU

L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a relancé le débat sur une possible candidature… Plus »

Il y a des enfants même de 6 ans, de 7 ans. On les utilise pour faire le champs et la nuit des fois, c'est trois ou quatre hommes qui les prenaient.

Les autorités restent toujours silencieuses sur la soixantaine d'esclaves sexuelles détenus, selon l'ONU, depuis plus d'un an par des milices dans la province du Kasaï : des enfants, des filles pour la plupart, qui ont été kidnappés par les milices Bana Mura, ces milices accusées par l'ONU comme des organisations de défense des droits de l'homme de travailler avec certains officiers de l'armée congolaise et autorités locales.

Et son constat est douloureux. Revenue au pays après avoir dû s'exiler à cause de menaces de morts, son travail va de l'alphabétisation au plaidoyer juridique. Elle réclame ainsi que l'ONU maintienne au moins ses budgets pour protéger les populations.

En six mois, l'ONU a enregistré plus de cas de violences sexuelles cette année que durant la même période l'an dernier, y compris commises par les forces de sécurité.

