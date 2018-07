Madagascar: MID - Des limogeages et des nominations

Par ailleurs, le ministre Razafimahefa Tianarivelo a reconduit Ramaroson Veronirina mais à la tête d'une autre direction : de la direction des Etudes, de la Législation et de la Documentation (DELED) à la direction de la Formation et du Partenariat.

Reconduction et changement de direction. Tokely Justin est reconduit à la tête de l'INDDL (Institut National de la Décentralisation et du Développement Local), mais désormais en tant que directeur général, car cet Institut de formation placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation vient de passer d'une simple direction à une direction générale.

Des têtes continuent de tomber. Des limogeages et des nouvelles nominations aux hauts emplois de l'Etat ont été décidés en Conseil des Ministres d'hier. A la Patte d'éléphant, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation procède à la recomposition de son staff technique.

