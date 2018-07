Cote d'Ivoire: Présentation aux drapeaux des élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police

Ambiance chaleureuse à l'École Nationale de Police, le lundi 23 juillet 2018 à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation aux couleurs nationales, des élèves Commissaires, Officiers et Sous-officiers de la Police Nationale, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Issa Diakité.

Ce sont mille sept cent cinquante-six (1756) élèves stagiaires composés de 72 commissaires dont 10 femmes, 296 officiers pour 48 femmes et, 1388 sous-officiers pour 52 femmes qui, viennent officiellement de rentrer dans les rangs de la Police Nationale.

«La cérémonie de ce jour marque la fin de votre formation militaire et consacre votre entrée dans la grande famille de la police. Je vous félicite pour avoir réussi à franchir cette 1ère Etape.

Vous entamerez dès à présent la formation policière à proprement dite, et seuls les plus méritants, les plus rigoureux et surtout les plus disciplinés, intègreront la police nationale.

La famille que vous vous apprêtez à intégrer est appréciée par le gouvernement. Je vous invite à travailler à amplifier cette appréciation positive. Ne tirez pas les hommes et les femmes qui la composent vers le bas », a dit le ministre. Le ministre a félicité les parents présents pour la qualité de l'éducation dispensée à leurs enfants.

« Vous avez eu raison d'orienter vos enfants vers la police car cette police est une satisfaction pour la Côte d'Ivoire. Vos enfants rentrent en formation pour devenir policiers. Ne les abandonnez pas dans les seules mains des encadreurs.

Continuez à jouer votre rôle d'éducateur », a-t-il poursuivi. Sidiki Diakité a salué les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, le ministre pour la solidarité d'action, l'harmonie avec laquelle ils fonctionnent.

Pour le Chef d'État-Major de l'armée de terre, le général de division Kouamé N'dri Julien, c'est 126 militaires et 135 policiers qui ont été mobilisés pour la formation des élèves.

Cette formation, dit-il, a consisté à instruire les élèves sur la discipline militaire, le maniement des armes, le sens de l'honneur .

« Je vous invite à mettre en application, tout ce qui vous a été donné comme instruction. Soyez des hommes et des femmes modèles, loyaux, disciplinés au service du drapeau qui a vous a été présenté et que vous allez défendre au péril de votre vie. Montrez-vous digne d'appartenir à la grande famille de la police », a-t-il conseillé .

Cette formation initiale de 3 mois a débuté le 20 avril dernier et a été réalisée au centre d'instruction de Dabou pour les élèves commissaires et officiers de police, et à Abidjan à l'École Nationale de Police.

Un défilé militaire et un cocktail ont mis fin à cette journée que de nombreux élèves policiers et parents n'oublieront pas de sitôt.