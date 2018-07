Angola: Le pays en quête du potentiel russe

Johannesburg — Le Président angolais, João Lourenço, a affirmé jeudi, à Johannesburg (Afrique du Sud), que l'Angola tenait à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Russie.

S'entretenant avec son homologue russe, Vladimir Poutine, en marge du 10è sommet des chefs d'Etat des BRICS, João Lourenço a dit que l'Angola comptait beaucoup sur le partenariat avec la Russie pour consolider le développement économique. Après 16 ans de paix effective, le programme que l'Angola détient actuellement donne priorité au développement économique, a ajouté le Président qui a invité les hommes d'affaires russes à investir dans de nouveaux domaines économiques sur le sol angolais. "La présence russe dans l'économie angolaise est surtout dans l'industrie extractive, et nous aimerions beaucoup que les grandes potentialités actuelles de la Russie surviennent également en Angola, mais dans d'autres domaines", a-t-il dit. João Lourenço, qui participe pour la première fois au sommet des BRICS, depuis son arrivée au pouvoir en août 2017, a souligné qu'il y avait de l'ouverture politique en Angola ce qui pourrait permettre à la Russie d'investir réellement dans tous les domaines de l'économie.

Par ailleurs, félicitant Moscou de son soutien à l'Angola durant la guerre froide, João Lourenço a dit que pendant que certains pays prenaient les Angolais pour des terroristes, la Russie était parmi ceux qui les considéraient comme un peuple digne de son nom. "Tout au long des 42 années de l'indépendance, la Russie a toujours été à nos côtés dans la lutte contre le régime d'apartheid, qui menaçait l'Angola et l'Afrique. Tenez que le peuple angolais n'oubliera jamais cette amitié forgée dans la lutte", a admis le Président, qui n'a pas omis de féliciter le gouvernement de Moscou pour "le haut niveau d'organisation", sur le territoire russe, du Mondial de football, édition 2018. Pour sa part, le Président Vladimir Poutine a précisé que la politique et la sécurité étaient les domaines dans lesquels les deux pays coopéraient activement, et que dans le cadre des Organisations internationales, il appréciait beaucoup l'appui de l'Angola à la Russie, notamment au niveau des Nations Unies.

Selon Poutine, qui a également abordé le chapitre militaire de cette coopération, le volume d'affaires commerciales bilatérales n'est pas encore grand, mais la Russie, pays au potentiel énorme, avait des projets visant à l'augmenter. Les relations privilégiées entre Luanda et Moscou remontent en 1976, année à laquelle les deux camps avaient signé un Traité d'Amitié et de Coopération qui porte notamment dans les domaines de l'Energie, de la Géologie et de Mines, de l'Enseignement supérieur, de la Formation de cadres, de la Défense et Sécurité, de Télécommunications et Technologies de l'Information, de la Pêche, de Transports, de Finances et de la Banque. Près de mille (1000) citoyens russes résident en Angola, et environ 1.500 Angolais vivent en Russie. Il y a lieu de signaler que le Président angolais, qui est arrivé jeudi après-midi à Johannesburg, s'est également entretenu, le même jour, avec le premier-ministre indien, Narendra Modi. Les "BRICS" regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.