Angola: Cinq mille fidèles catholiques en pèlerinage à Mbanza Kongo

"Dans une société où les familles sont de plus en plus déstructurées, il revient à l'Eglise de ne pas les mettre de côté, pour pouvoir construire un pays prospère", a souligné le prêtre.

Ce pèlerinage annuel du mouvement apostolique durera trois jours et se tiendra à la paroisse de Notre Dame Immaculée Conception (Cathédrale), a précisé jeudi le directeur du cabinet de presse du diocèse de Mbanza-Kongo, le père Gomes de Jesus Saldanha. En provenance des provinces de Cabinda, de Bengo, de Luanda, de Lunda Norte, de Zaire, de Cuanza Norte, de Cuanza Sul, de Moxico et de Uíge, les pèlerins vont prier notamment pour la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de l'harmonie entre les familles angolaises, face au phénomène de déstructuration qui se vit actuellement. La famille, en tant que noyau fondamental d'une société, est au centre des préoccupations de l'Eglise qui cherche à lui doter des valeurs chrétiennes, en vue de bâtir un pays des hommes et des femmes guidés par le commandement de Dieu, a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.