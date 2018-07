Congo-Kinshasa: Lupopo - Faustin Bokonda veut assainir l'équipe à 50%

Dans le jeu de questions et réponses, Faustin Bokonda a laissé entendre qu'il va faire un effort d'être au stade les jours des différents matches de son équipe, lui qui n'a pas l'habitude d'y aller. Enfin, le président des Lumpas a eu du mal à s'expliquer quant aux mauvais résultats de son équipe face à V.Club et Dcmp. Lupopo n'a vu que du feu devant ces deux géants de la capitale : 6-0 score cumulé contre Vclub ; 6-1 score cumulé contre Dcmp.

Pour ce qui concerne le staff technique, Faustin Bokonda a indiqué que le coach Franklin Kibongila, recruté en cours de saison après le départ de Bruno Bla, est arrivé à la fin de son contrat de deux mois. Le comité est en train d'évaluer pour le reconduire, et au besoin le renforcer avec un autre entraîneur expérimenté. S'adressant aux supporteurs de l'équipe, Faustin Bokonda a invité les Lumpas à quitter la mentalité de 1939, et à cultiver le fair-play. Le bilan de l'équipe pour la saison n'est pas aussi si mauvaise : « nous nous sommes fixés deux objectifs au début de la saison, à savoir : jouer la phase de play-off et arracher une place aux prochaines compétitions interclubs de la Caf. Nous avons réussi à moitié parce que nous avons joué la phase de play-off. Donc, nous avons atteint un des deux objectifs », a-t-il soutenu.

