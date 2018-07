Congo-Kinshasa: Après l'album «Tokoss», «Contrôle» - Fally signe son retour à la rumba !

A la sortie de son dernier album international «Tokoss», ses collègues artistes et quelques journalistes avertis ont pensé que Fally Ipupa allait tourner définitivement le dos au style Rumba parce qu'il n'a plus de cartouches pour se défendre sur le marché local. Abondamment critiqué en interne à ce sujet, Dicap la Merveille veut, aujourd'hui, prouver le contraire, à travers une nouvelle sonorité consacrée au rythme du pays.

«Contrôle» est le titre phare du nouvel album par lequel le chanteur congolais de 41 ans s'engage pour signer son retour à la Rumba congolaise qui est son identité et sa base musicale. "Je veux bien jouer encore cette rumba mais pas de la même manière que les autres musiciens", précise-t-il au cours de sa dernière interview avec la presse Kinoise.

Par contre, Fally Ipupa reconnaît que cette Rumba congolaise est réellement en baisse face à d'autres styles musicaux, sur le plan international. Néanmoins, il dit avoir trouvé la solution.

Pour lui, le fondamental sera le style «Tcha-tcho» dont il attribue la paternité à son ex- patron, Koffi Olomidé.

"La Rumba a subi plusieurs évolutions. Celles de Tabu Ley Rochereau, de Grand Kalle et de Koffi Olomidé ne sont pas pareils... la Rumba qu'on joue aujourd'hui dans notre musique est celle de Koffi Olomidé", soutient l'ex-choriste de Quartier Latin.

Dans «Contrôle», il estime bien faire la Rumba en la révolutionnant avec des sons authentiques.

D'ailleurs, l'homme de Droit chemin a dévoilé quelques titres parmi les chansons qui vont constituer son nouveau disque. Notamment : «Zikitolo », «Canne à sucre», «Humanisme», «Bombe», «207», «Matata », «Souci» et «One love».

«Nous avons fourni encore un effort d'écrire des belles chansons qui resteront des classiques», rassure-t-il aux mélomanes de la rumba.

Déjà, Fally Dicap a largué la vidéo d'«Ecole», la chanson générique (animation danse) pour annoncer les couleurs de «Contrôle» qui sort bientôt sur le bac. C'est un clip de 9 minutes de déhanchement dans lequel on retrouve l'artiste et ses poulains en tenues de ninja.

La vidéo est déjà disponible en streaming dans différentes plateformes de téléchargement sur Internet.

Rappelons que l'album «Contrôle» succède à «Tokoss» qui a été très apprécié et a bien marché à l'extérieur. Chanté en anglais et français avec un peu de lingala, cet opus a permis à Fally de se confirmer et de gagner encore une place sur la scène internationale de la chanson.

Grace à son succès foudroyant, ce disque dominé de sons urbains vient encore porter le nom de Fally Ipupa à la compétition Afrimma 2018. La star congolaise est nominée dans 6 catégories, à savoir : Best Male Central Africa (Meilleur Artiste Afrique Centrale), Artist of the Year (Meilleur Artiste de l'année), Best Live Act (Meilleur Performance Live), Best Collaboration (Meilleure Collaboration en termes de featuring avec la chanson « Mannequin »), Video of the Year (Meilleur clip de l'année) et Best Francophone (Meilleur Artiste Francophone).