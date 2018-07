Congo-Kinshasa: Assemblée Générale Ordinaire - L'EUFKIN-Lukunga évalue ses prévisions budgétaires de 2019 à 46.393 USD

L'Entente urbaine de football de Kinshasa EUFKIN Lukunga a évalué ses prévisions budgétaires de la saison sportive 2018-2019 à 46.393 USD, mercredi au cours de son assemblée générale ordinaire, organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les rapports administratifs, techniques et financiers ont été adoptés à l'unanimité par les sociétaires, qui ont vivement félicité le comité exécutif en place, élu il y a six mois.

Le président Mathieu Tovo et ses collaborateurs ont conduit à bon port, la 17ème édition du championnat urbain de cette entité sportive, sanctionnée par le sacre de FC New Jack en Division I, le FC Roparis en Division II, le SC Fosylka en Division III/A, et le FC KAF en Division III/B.

En Division I, le joueur Madeda Mwaba de FC New Jack a été plébiscité meilleur joueur de la saison, Sikato Obed de l'AS ECO Sport meilleur buteur avec un total de 24 buts marqués, le coach Nzita Kinkela Dido de New Jack meilleur entraîneur, le président Paul Kasongo de New Jack meilleur dirigeant sportif, le FC Super Club de Kinshasa a été désigné club fair-play, As Les Bourgeois révélation de l'année. Le président Mathieu Tovo a convié les sociétaires à continuer à cultiver le fair-play, à s'unir davantage pour combattre ensemble les violences et des antivaleurs sous toutes ses formes. Pour sa part, le représentant de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN), Pierrot Monsengo, a exhorté le comité Mathieu Tovo à se méfier de tous les éloges, et à travailler encore davantage. La LIFKIN, a-t-il répondu à une préoccupation des sociétaires, s'en chargera pour que les stades municipaux soient à la portée de l'Entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga pour l'organisation de son championnat.

L'assemblée a observé une minute de silence en mémoire du gardien de but de l'AS Mputu de Ngaliema, Ilunga Mpunga, décédé durant la saison sportive.