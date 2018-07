Congo-Kinshasa: La NOGEC précise - Présidentielle 2018 - Bemba est juridiquement inéligible !

Tel le cas de l'infraction de subornation de témoins (corruption) pour laquelle JP Bemba a été condamné par la Chambre de première instance de la Cour Pénale Internationale, le 27 mars 2017, à 1 an de prison et 300.000 euros d'amende. La cour a estimé que le condamné avait corrompu 14 témoins afin qu'ils témoignent à décharge.

Pour limiter toute incohérence avec la sacralité du droit pénal, cette plateforme précise, par ricochet, que cette infraction [corruption de quatorze témoins] commise par le président du MLC, bien qu'imputée, ici par la CPI, est considérée, à juste titre, comme faisant partie de l'arsenal juridique interne parce qu'elle est prévue et punie par un texte international (statut de Rome) régulièrement « ratifié » par la RDC et ce, conformément à l'article 215 de la Constitution qui, lit-on, consacre le système moniste avec la primauté du droit sur le droit interne. Pour mieux saisir, de bout en bout, la quintessence de cette thèse née des entrailles intelligibles de la NOGEC, veuillez lire l'intégralité de cette déclaration signée par son président, Constant Mutamba.

La NOGEC n'opine pas vaille que vaille, mais elle s'appuie sur l'arsenal juridique, tant international que congolais notamment, la Constitution et la loi électorale congolaise. Cette dernière qui, dans son article 10 pt. 3, frappe d'inéligibilité les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable pour viol, exploitation illégale des ressources naturelles, corruption, etc. Pour ce regroupement membre du Front Commun pour le Congo(FCC), le caractère inéligible de Bemba s'y retrouve par le fait qu'il a été condamné à un an de prison et trois cent mille euros d'amendepar la CPI dans une décision prononcée par la Chambre d'appel qui a statué en dernier ressort.

