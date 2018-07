Congo-Kinshasa: En Assemblées générales le 30 et 31 août - SOCODA - Un nouveau Conseil d'administration en gestation

Il y a du mouvement au cœur de la Société Congolaise des Droits d'Auteurs et Droits voisins, SOCODA-COOP.CA. Comme dans toute organisation qui se respecte, et qui respecte surtout les textes conforment à la Loi, cette coopération avance droit vers le changement de sa classe dirigeante par l'institution de nouvelles têtes au sein de son administration.

C'est dans cette optique que seront organisées des Assemblées ordinaires et extraordinaires en date du 30 et 31 août 2018 à Kinshasa.

En effet, c'est en conformité aux dispositions légales et pertinentes des statuts de cette coopération, spécialement en son article 67, que son Conseil d'administration s'est réuni le 6 juin 2018 et a pris l'importante décision de convoquer les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires à la fin du mois prochain. Cependant, une commission préparatoire de ces assises a été mise en place avec comme mission d'évaluer l'organisation matérielle et logistique de cet évènement au cours duquel la passation des pouvoirs ne se fera certainement pas prier. Mais, ce sera également pour élaborer le budget, du moins estimatif, que va nécessiter l'organisation de ces forums. Ladite commission est composée, entre autres, des musiciens, dramaturges, plasticiens, écrivains, cinéastes, éditeurs de musique, ainsi que d'un représentant du Ministère de la Culture et des Arts. La totale !

Qu'est-ce que le temps passe vite... Elu lors des Assemblées ordinaires et extraordinaires de 2015 au Salon rouge du Ministère des Affaires Etrangères à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, le Conseil d'administration de la Société Congolaise des Droits d'Auteurs et Droits voisins, SOCODA-COOP-CA, que dirige le président Kiamuangana Mateta est arrivé fin mandat. Sur ce, tous les membres effectifs et bien entendu, en ordre sont donc conviés de participer à ces deux jours d'intenses réunions prévues le 30 et 31 août 2018 au cours desquelles le Conseil d'administration s'offrira l'honneur et le plaisir de dresser le bilan de son mandat.

Le souhait, en fait, pour tous les membres de la Société est que tout se passe dans l'ordre et la sérénité. Enfin, comme qui dirait : chapeau bas au président Kiamuangana Mateta et tous les membres du Conseil d'administration pour le respect du délai de son mandat de trois ans comme le stipule les statuts de la SOCODA-COOP.CA.